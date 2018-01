Netflix - Neue Serie The Rain rückt tödlichen Virus in den Fokus

Mit The Rain könnte Netflix den nächsten großen Coup nach Dark landen. Erstmals setzt Netflix auf die Kooperation mit Dänemark für eine skandinavische Sci-Fi-Thrillerserie.

Kürzlich wurde der offizielle Teaser-Trailer zu The Rain, einer neuen Netflix Original Serie, veröffentlicht. Und das erste Bildmaterial wirkt wahnsinnig vielversprechend! Doch worum handelt es sich bei The Rain genau?

Erste Netflix Original Serie aus Dänemark

Bei The Rain handelt es sich um die erste Koproduktion zwischen Netflix und Dänemark. Im Detail zeigt sich Jannik Tai Mosholt (Borgen) für die Produktion verantwortlich. Zu sehen sind Mikkel Boe Følsgaard (Unter dem Sand), Lucas Lynggaard Tønnesen (Player, Erbarmen) und Alba August. Letzere kennen wir aus Bessere Zeiten oder Jordskott: Der Wald vergisst niemals.

Das Setting wirft die Zuschauer in eine Welt, die nicht mehr so ist, wie wir sie heute kennen. Nahezu alle Menschen in Skandinavien wurden durch einen Virus vor sechs Jahren ausradiert. Zwei dänische Zwillinge schließen sich einer Gruppe Überlebender an und suchen gemeinsam mit ihnen nach Antworten. Und trotz der Tatsache, dass die Menschen hier in einer postapokalyptischen Welt zu überleben versuchen, müssen sie sich mit der menschlichen Natur auseinandersetzen. Eine Vielzahl von Geheimnissen umgibt die Protagonisten.

Die skandinavische Thrillerserie soll noch 2018 auf Netflix erscheinen. Ein genaues Datum für den Start der Serie liegt noch nicht vor. Unterhalb der News haben wir den offiziellen Teaser-Trailer für euch eingebunden.

Was meint ihr, könnte The Rain in die Fußstapfen von Dark treten?