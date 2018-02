Netflix - Neue Serie Altered Carbon verspricht Blut und Morde

Solltet ihr gerade nach einer neuen Serie auf Netflix suchen, können wir euch Altered Carbon wärmstens ans Herz legen. Die Sci-Fi-Serie startet bereits im Februar 2018 und setzt auf eine düstere Zukunftsvision, viel Blut und noch mehr Morde.

Am 02. Februar 2018 startet auf Netflix die Science-Fiction-Serie namens Altered Carbon - das Unsterblichkeitsprogramm. Dabei sind zum Start für alle Abonnenten des Streaming-Anbieters direkt alle zehn Folgen verfügbar.

Altered Carbon startet im Februar auf Netflix

Auf der entsprechenden Romanvorlage basierend entführt die Serie die Zuschauer in eine Welt, in der es den Tod, wie wir ihn kennen, nicht mehr gibt. 300 Jahre in der Zukunft hat die Menschheit die Überreste einer uralten Zivilisation entdeckt, die offenbar schon vor vielen Jahrtausenden die Milchstraße verlassen hat und ihre Technik zurückließ.

Zwar haben die Menschen nur wenig davon verstanden, doch das hat bereits ausgereicht, um sich entscheidend "weiterzuentwickeln" und den Tod hinter sich zu lassen. Die wohl gravierendste daraus resultierende Erfindung ist ein Speicherchip namens "Stack", der jedem Menschen im Alter von einem Jahr eingepflanzt wird.

Das ewige Leben

Ähnlich wie in dem Survival-Horror-Titel Soma von Frictional Games kann in "Altered Carbon" das Bewusstsein eines Menschen auf eben diesen Chip übertragen werden. Im Falle des Todes kann das auf den Stack hochgeladene Bewusstsein auf einen anderen Körper übertragen werden. Meist werden dazu künstlich gezüchtete Körper benutzt, die sogenannten Sleeves.

Der endgültige Tod trifft nur dann ein, wenn der Stack zerstört wird. Dadurch ist grundsätzlich ewiges Leben möglich, wenn man über das entsprechende Geld verfügt. Menschen, die sich für diese Lebensweise entschieden haben, werden von der Bevölkerung "Meth" (Methusalem) genannt und können nicht sterben. Zahlreiche Gruppierungen, darunter auch die katholische Kirche, protestieren jedoch gegen diese Lebensweise.

Nach über 250 Jahren Winterschlaf als Strafe für seine Verbrechen wird der Elitesoldat Takeshi Kovacs auf der Erde in einem neuen Körper erweckt. Er soll für den Meth Laurence Bancroft einen speziellen Auftrag erfüllen und einen Mord aufklären.

