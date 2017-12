Netflix - Narcos: Staffel 4 offiziell angekündigt

Netflix hat jetzt über die hauseigenen Kanäle eine Fortsetzung von Narcos angekündigt. Narcos: Staffel 4 ist somit offiziell für nächstes Jahr bestätigt.

Viele Zuschauer der Serie Narcos haben sich eine Fortsetzung gewünscht. Nun hat der Video-Streaming-Dienst Netflix kürzlich die Fortsetzung zu Narcos offiziell angekündigt. Das Ganze geschah über einen entsprechenden Teaser-Trailer, der auf die vierte Staffel deutet.

Narcos: Staffel 4 kommt 2018

Doch was wird in Staffel 4 passieren? Genaue Infos liegen nicht vor, aber es ist davon auszugehen, dass die DEA weiter gegen das Drogen-Kartelle vorgeht, wie es bereits in den vorangegangenen Staffeln der Fall war. Da der Fokus nach der zweiten Staffel in Richtung des DEA-Agenten Javier Peña verschoben wurde und hier offene Fragen zurückblieben, ist es anzunehmen, dass wir hier auf die weitere Entwicklung der Figur gespannt sein dürfen.

Möglicherweise könnten aber auch neue Charaktere vorgestellt werden, die den Kampf gegen die Drogen-Mafia Kolumbiens fortführen. Es könnte sein, dass das Norte-del-Valle eine eigene Handlung bekommt, die bekanntermaßen nach dem Cali-Kartell in den Fokus sämtlicher Ermittler rückten. Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Mexiko eine sehr große Rolle spielen wird, wodurch auch etwaige Kartelle Mexikos potenziell vorkommen könnten. Denn Mexiko wurde als "neuer Feind" in der 3. Staffel betitelt. Die Serie wird voraussichtlich erst im August oder September fortgeführt.

Netflix: Neue Serien und Filme, Januar 2018

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr im Januar 2018 auf Netflix schauen möchtet, dann haben wir alle neuen Serien und Filme für nächsten Monat in der folgenden News für euch zusammengetragen:

Netflix Neue Serien und Filme im Januar 2018

Nachfolgend haben wir den offiziellen Teaser-Trailer zu Narcos: Staffel 4 für euch eingebunden, der zwar noch nicht allzu viel verrät, aber euch allein musikalisch auf das Geschehen einstimmen dürfte.