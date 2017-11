Netflix - Marvel-Serie The Punisher erscheint noch in diesem Monat

Netflix hat kürzlich verlauten lassen, wann die neue Marvel-Serie The Punisher gezeigt wird. Die wartenden Marvel-Fans kommen noch in diesem Monat in den Genuss der neuen Serie.

Auf Netflix gibt es in regelmäßigen Abstände neue Serien zum Marvel-Franchise zu sehen. Nach Marvel's The Defenders soll nun eine weitere Serie folgen, auf die die Fans schon lange Zeit gewartet haben. Die Rede ist von Marvel's The Punisher.

Die Netflix-Zuschauer mussten viele Teaser in Kauf nehmen, bevor schließlich ein finales Datum für die Erstausstrahlung preisgegeben wurde. Nun steht fest, dass The Punisher am 17. November 2017 veröffentlicht wird.

The Punisher kommt!

Erstmals zu sehen gab es Jon Bernthals in der Rolle des Punishers in Daredevil: Staffel 2, die die Produzenten dazu veranlasste, der Marvel-Figur nun eine eigene Serie auf Netflix zu spendieren. Der Kriegsveteran, der schon vor langer Zeit das Töten lernte, wird bald in The Punisher um sich schlagen, um seinen Feinden den Garaus zu machen.

Doch im November gibt es auch noch zahlreiche andere Serien und Filme. Wir haben kürzlich eine vollständige Übersicht erstellt, in der ihr die kommenden Neuerscheinungen einsehen könnt. Einfach zur nächsten News klicken:

