Netflix - Jessica Jones Staffel 3 offiziell bestätigt

Jessica Jones darf ihr Superheldin-Dasein in einer neuen Staffel ausleben. Der Video-Streaming-Gigant Netflix hat die 3. Staffel von Jessica Jones nun offiziell bestätigt.

Jessica Jones erfreut sich bei den Netflix-Zuschauern reger Beliebtheit. Nach dem Ende der erfolgreichen 2. Staffel stellten sich viele nun die Frage, ob es eine 3. Staffel geben würde. Auch wenn das Ende der 2. Staffel dies bereits andeutete, ist dies noch lange kein Garant dafür, ob eine Serie auch wirklich weiter gedreht wird. Wenn der Erfolg ausbleibt, könnte die aktuelle Staffel prinzipiell bei jeder Serie die letzte gewesen sein.

Staffel 3 kommt!

Aber nicht so bei Jessica Jones - Netflix hat das Go für die 3. Staffel von offizieller Seite erhalten. So werden wir Krysten Ritter abermals in der Hauptrolle als Privatdetektivin Jessica Jones zu sehen bekommen. Ebenfalls an Bord sind Rachael Taylor und Carrie-Anne Moss. Rachael Taylor wird in der 3. Staffel eine nicht minder wichtige Rolle spielen, wie der Twist in der letzten Episode der 2. Staffel bereits andeute. Infos zum Inhalt von Staffel 3 sind jedoch noch preisgegeben worden.

Die Showrunner der Serie sind Melissa Rosenberg, Jeph Loeb und Jim Chory. Da haben die ABC Studios und Marvel Television wieder alle Hände voll zu tun. Wann die 3. Staffel fertig produziert ist und wann sie demnach hierzulande auf Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt.

