Netflix - Jessica Jones Staffel 2 erscheint 2018

Auf der Video-Streaming-Plattform Netflix erscheinen in regelmäßigen Abständen neue Serien. Darunter befinden sich auch Superhelden-Serien aus dem Marvel Cinematic Universe. Jessica Jones: Staffel 2 hat nun einen groben Release-Zeitraum erhalten.

Erst kürzlich haben wir eine vollständige Übersicht zu allen Filmen und Serien veröffentlicht, die ab Oktober 2017 auf Netflix zu sehen sein werden. Alle Infos dazu in der News:

Doch insbesondere die Marvel-Serien erfreuen sich bei vielen Zuschauern des Video-Streaming-Portals einer besonders hohen Beliebtheit. So auch Jessica Jones, die über Superkräfte verfügt und ihr Geld als Privatdetektivin in New York verdient. Bereits Anfang 2016 hat Netflix bekanntgegeben, dass es eine zweite Staffel geben würde. Doch bislang gibt es noch nicht sonderlich viele Informationen über die nächste Staffel.

Jessica Jones 2 - coming in 2018 pic.twitter.com/0ulerTz83T — krysten ritter (@Krystenritter) 2. Oktober 2017

Nun gibt es zumindest einen groben Release-Zeitraum. So soll Jessica Jones: Staffel 2 im Jahre 2018 erscheinen. Zwischenzeitlich erscheint noch The Punisher, den wir bereits aus Marvel’s Daredevil kennen. Er erhält eine eigene Serie, auch wenn der Serienstart noch unbekannt ist. Hierfür gibt es bereits einen Trailer, den wir unterhalb der News eingebunden haben. Wenn die 2. Staffel von Jessica Jones nach The Punisher erscheint, dürfte sich der Release-Zeitraum sicher auf das Frühjahr 2018 eingrenzen lassen.

