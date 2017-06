Netflix - Hacker erpresst Streaming-Dienst mit Orange Is the New Black

Für Netflix ist Orange Is the New Black eines der wichtigsten Exklusiv-Serien – und die Serie, die den Streaming-Anbieter nun in eine bizarre Lage bringt. Ein Hacker hat Folgen der neuen fünften Staffel gestohlen, die eigentlich erst im Juni gezeigt werden sollte.

Orange Is the New Black startet im Juni auf Netflix in die fünfte Staffel. Das ist eigentlich kein Grund, dass wir als Videospiel-Magazin darüber berichten. Doch genau diese Staffel 5 wird Netflix nun zum Verhängnis: Da der Streaming-Dienst sich von einem Hacker nicht erpressen lassen wollte, sind die Folgen der neuen Season schon heute online.

Netflix will kein Geld an Hacker zahlen

Zwar sind die neuen Folgen nicht auf Netflix verfügbar – der Streaming-Anbieter beharrt auf den Release-Termin des 8. Juni –, dafür sind die Episoden auf Englisch in diversen Streaming-Tauschbörsen im Umlauf.

Verantwortlich dafür ist ein Hacker, der eine große US-Produktionsfirma im Visier hatte. Dort werden nicht nur Serien von Netflix gefertigt, sondern beispielsweise auch Produktionen von ABC, Fox oder National Geographic. Genauso wie Netflix weigern sich die Medienunternehmen, das vom Hacker verlangte Geld zu zahlen.

Release von Orange Is the New Black unverändert

Netflix lies auf Anfrage mitteilen, dass die Strafverfolgungsbehörden in den USA eingeschaltet worden sind. Die Plattform wolle aber keine weiteren Kommentare zu dem Fall abgeben. „Wir wissen von dem Vorfall“, ist das einzige direkte Statement zum OITNB-Erpressungsversuch.

Seitenauswahl

Netflix - In Planung: Bestimmt den Verlauf einer Serie Netflix soll eine neue Funktion in Planung haben, mit der man das Seriengeschäft revolutionieren könnte: Interaktivität. Schon bald könnte das Schauen von Serien mehr sein, als bloßes ...