Netflix - Grober Starttermin für Staffel 2 der Anime-Serie Castlevania bestätigt

Der eine oder andere von euch hat womöglich den Anime von Castlevania auf Netflix gesehen. Bisher gab es nicht allzu viele Folgen. Die Zuschauer mussten sich bisher mit ganzen vier Episoden zufriedengeben und es dürstete ihnen wie Dracula in der jüngsten Vergangenheit nach mehr.

Das Interesse ist scheinbar so hoch gewesen, dass sich der Writer hinter der Serie, Warren Ellis, regelmäßig mit der Frage auseinandersetzen durfte, wann die neuen Folgen erscheinen. Diese Frage hat er nun innerhalb eines FAQs via Twitter beantwortet.

Castlevania kehrt in diesem Sommer mit acht weiteren Episoden zurück:

FAQ: people keep asking, so I guess word didn't get around? We're coming back this summer, for eight episodes, from @Netflix. pic.twitter.com/HckIke4REI