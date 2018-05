Netflix - Fokus wird verstärkt auf Sci-Fi- und Fantasy-Shows gelegt

Sci-Fi und Fantasy sind die neuen Top-Kategorien bei Netflix. Kein Wunder also, dass der Streaming-Anbieter zukünftig die Produktion entsprechender Inhalte wie Stranger Things oder Lost in Space deutlich erhöhen möchte.

Die Streaming-Plattform Netflix möchte in diesem Jahr acht Milliarden US-Dollar für neue Inhalte ausgeben und damit insgesamt 700 Original-Serien und Shows im Programm haben. Außerdem soll das Marketingbudget 2018 um 50 Prozent erhöht werden.

Mehr Sci-Fi und Fantasy auf Netflix

Außerdem wird sich der Schwerpunkt von Netflix auf die beiden Genres Science-Fiction sowie Fantasy verlagern. Laut Ampere Analysis (via Business Insider) sind diese beiden Kategorien im ersten Quartal 2018 zu dem beliebtesten Genre der Plattform geworden. Genau auf diese gestiegene Nachfrage möchten die Verantwortlichen nun durch eine erhöhte Produktion reagieren. Wie es heißt, wird der Anteil dieser beiden Genre 29 Prozent alle kommenden Inhalte ausmachen. Dieser Schritt verwundert wenig, wenn man sich beliebte Serien wie Stranger Things, Altered Carbon, Black Mirror oder Lost in Space anschaut.

Die vorherige Top-Kategorie, die im ersten Quartal 2017 das Feld anführte, war Comedy - gefolgt von Action sowie Abenteuer. Nun befinden sich die beiden Genre Sci-Fi und Fantasy auf dem ersten Platz. Es bleibt aber weiterhin spannend in welche Richtung sich das Interesse der Zuschauer in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird und wie Netflix und Co. reagieren.

Welches Genre interessiert euch besonders? Schreibt es uns gerne weiter unten in die Kommentare.

