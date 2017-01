Netflix - Eigenes Spiel veröffentlicht - Netflix Infinite Runner

Der Streaming-Anbieter Netflix hat sein eigenes kleines Videospiel veröffentlicht. Das Browsergame namens Netflix Infinite Runner könnt ihr kostenlos spielen. Darin versetzt ihr euch in einen der beliebten Original-Charaktere wie Pablo Escobar und steuert euch durch einen Sidescroller.

Wer einmal auf Netflix ist, hat durchaus das Gefühl, dass es kein Ende an Seriennachschub gibt. Kein Ende gibt es auch beim ersten Spiel, das Netflix jetzt kostenlos als Browsergame veröffentlicht hat.

Der Netflix Infinite Runner ist ein klassischer Sidescroller, dessen Name das Spielkonzept bereits preis gibt. Eure Figur läuft immer nach rechts, ihr müsst mit einem Tap/Mausklick/Drücken-der-Entertaste heranpirschenden Objekten ausweichen.

Kostenlos spielen: Netflix Infinite Runner

Mehrere bekannte Charaktere aus Netflix Original-Serien wie Stranger Things oder Narcos tauchen im Infinite Runner auf. Ihr könnt als Pablo Escobar aus Narcos, Marco Polo aus Marco Polo, Piper Chapman aus Orange is the New Black oder Mike Wheeler aus Stranger Things spielen.

Tipp: Drückt ihr zwei mal die Sprung-Taste, springt ihr doppelt so hoch. Das hilft euch dabei, euren Highscore zu steigern!

Seitenauswahl

Infos zu Netflix

Netflix - Diese Woche neu beim Online-Streaminganbieter (08.03-15.03) Was ist zwischen dem 08. März und dem 15. März neu auf Netflix erschienen? Wir haben die komplette Übersicht der frischen Serien, Filme und Dokumentationen des Streaming-Anbieters.