Need for Speed Payback - Update liefert kostenlosen Online Free Roam

Ein kostenloses Update zu Need for Speed: Payback wird einen sogenannten Free Roam-Modus für den Online-Modus in den Titel integrieren. Dies hat Entwickler Ghost Games nun offiziell bekannt gegeben.

Das Rennspiel Need for Speed: Payback wird auch weiterhin von Publisher Electronic Arts und Entwickler Ghost Games mit frischen Updates versorgt.

Innerhalb einer offiziellen Pressemitteilungen haben die Verantwortlichen nun bekannt gegeben, dass Payback in naher Zukunft ein Feature spendiert bekommt, auf das die Community bereits lange gewartet hat.

Online Free Roam coming 2018, Happy New Year from everyone at Need for Speed! 🎆 pic.twitter.com/Ht8cRsvQQA