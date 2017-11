Need for Speed Payback - So gut ist der Renntitel wirklich - Review Übersicht

Am Freitag erscheint der neueste Teil der rasanten Rennspielserie Need for Speed. Wir haben uns alle Reviews angeschaut und geben euch die ultimative Übersicht über alle Tests sowie die aktuellen Durchschnittswertungen.

Geprägt von Rache und dem Schub nach Adrenalin geht es am Freitag wieder auf die Rennstrecke. Mit Need for Speed Payback verspricht uns EA die Rückkehr zu alter Form, doch kann dies dem Entwicklerstudio Ghost Games auch gelingen?

Tests und Reviews zu Need for Speed Payback - Übersicht zu allen Wertungen

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Die Meinungen sind gespalten: Need for Speed Payback soll ein solides, aber nicht sonderlich guter Ableger der Reihe sein. Beklagt wird eine nahezu komplett leere Spielwelt, die dem angestrebten Open-World-Charakter nicht sonderlich förderlich ist. Kritisch wird auch das Freischalten von neuen Objekten angesehen, da der Fokus hier zu sehr auf Grinding liegt.

Opencritic Durchschnittswertung: 73.

PlayStation Lifestyle : 80.

: 80. Hardcore Gamer : 80.

: 80. God is a Geek : 80.

: 80. GamesRadar+ : 75.

: 75. IGN Spain : 65.

: 65. IGN : 59.

: 59. GameSpot: 50.

