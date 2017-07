Need for Speed Payback - So funktioniert das Tuning

Das Tuning-System von Need for Speed Payback ist bekannt. Demnach können Einzelteile der Rennautos verändert werden. Der Wert eines Fahrzeugs richtet sich nach sechs Kategorien, wie EA und Ghost Games nun enthüllten.

Wie wird in Need for Speed Payback eigentlich ein Auto getuned? Diese Frage beantworten uns Electronic Arts und Ghost Games nun in einem ausführlichen Trailer und einer eigenen Seite.

Tuning in Need for Speed Payback

Wer sein Auto in Need for Speed Payback aufwerten will, kann sich jedes Einzelteil genau ansehen und selbst entscheiden, welche Teile genau ausgetauscht werden. So gibt es keine vorgegebenen Tuning-Einstellungen, die auf einmal gekauft und eingebaut werden müssen.

Eingeordnet wird das Tuning in Need for Speed Payback in sechs Kategorien: Block, Kopf, Turbo, Auspuff, Steuergerät und Getriebe können auf- oder abgewertet werden. Zum Freischalten von neuen Teilen müssen aber vorher erst Rennen gewonnen werden. Zudem ist es möglich, bessere Teile oder gar Wracks in der offenen Spielwelt des Rennspiels zu finden.

Mehr zu den Grundlagen des Tunings in Need for Speed Payback erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Seitenauswahl

Infos zu Need for Speed Payback

Need for Speed Payback - Erste Informationen und kein Always-On Noch in diesem Jahr wird ein neuer Teil der Need for Speed-Reihe erscheinen. Das Entwicklerteam von Ghost Games gibt jetzt einen ersten schriftlichen Einblick. So will man sich auf ...