Need for Speed Payback - Offiziell angekündigt, Trailer und Infos

Electronic Arts hat Need for Speed Payback offiziell für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt. Das Rennspiel soll im November für alle drei Plattformen erscheinen. Ein erster Trailer soll Spielern einen Vorgeschmack geben.

Entwickler Ghost Games beschreibt sein neues Need for Speed folgendermaßen:

Need for Speed, eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten, kehrt rachsüchtig im neuen Action-Blockbuster-Rennspiel Need for Speed Payback zurück. Im Untergrund des Fortune Valleys angesiedelt, werden Du und Deine Crew auf der Sache nach Rache gegen "The House", einem verruchten Kartel, das die Casinos, Kriminellen und Polizisten der Stadt beherrscht, wiedervereint. In diesem korrupten Glücksspielparadies sind die Einsätze hoch - und "The House" gewinnt immer. Spielt eine Vielzahl an Herausforderungen und Events als Tyler, dem Rennfahrer, Mac, dem Showman und Jess, dem Wheelman. Jeder Fahrer muss an Rennen, Missionen und Herausforderungen teilnehmen, um den Respekt des Untergruns zu verdienen und am ultimativen Rennen teilnehmen zu können, um "The House" niederzustrecken. Von wahnsinnigen Heist-Missionen über verheerenden Auto-Wettkämpfen bis hin zu kinnladenöffnenden Momenten, Need for Speed Payback liefert euch eine atemberaubende Action-Rennspiel-Fantasie.

Trailer und Vorbesteller-Infos zum neuen Need for Speed

Es gibt außerdem einen ersten Trailer zu Need for Speed Payback. Den findet ihr in voller Länge hier:

Fest steht, dass Need for Speed Payback im Rahmen der E3 2017 gezeigt wird. Mehr Infos dazu gibt es hier:

Vorbesteller erhalten das Platinum Car Pack mit fünf einzigartigen Wagen. Dazu gehören der Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016, und der Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016.

Sichert ihr euch die Payback Deluxe Edition, dürft ihr bereits am 07. November 2017 das vollständige Spiel und damit drei Tage vor Release zocken. Mit EA Access und Origin Access könnt ihr 10 Stunden des Spiels ab dem 02. November kostenlos anzocken.

Ihr werdet Need for Speed Payback hier vorbestellen können.*

