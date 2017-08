Need for Speed Payback - Neue Infos von der gamescom - 2018 BMW M6 ist dabei

Im Rahmen der gamescom teilte EA während ihres eigenen Events neue Informationen zu Need for Speed Payback mit und zeigte einige neue Bilder. Unter anderem enthüllte man auch den BMW M6 - der erst im Frühjahr 2018 offiziell auf dem Markt erscheinen wird - als eines der spielbaren Fahrzeuge.

Mit Need for Speed Payback veröffentlichen EA und Ghost Games in diesem November einen neuen Teil der beliebten Rennspiel-Reihe. Dabei sollen die Features wie Tuning keinesfalls in den Hintergrund rücken und einen wichtigen Teil des Spiels ausmachen.

Weitere Infos und Trailer

Passend zur gamescom teilte man neue Informationen mit und veröffentlichte neue bewegte Bilder. Zum Beispiel ließ man verlauten, dass der neue 2018er BMW M6 ein Teil des Spiels sein wird. Und das obwohl der Wagen erst irgendwann im Frühjahr 2018 offiziell in den Autohäusern zu finden sein wird.

Eine große Besonderheit des Spiels soll außerdem die Möglichkeit sein, eure Lieblingsboliden von Grund auf anzupassen und sie so nach euren persönlichen Wünschen zu gestalten.

Wer noch mehr Autos haben möchte, kann das Platinum Car Pack erwerben, das fünf weitere Fahrzeuge enthält:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Need for Speed Payback erscheint am 10. November für PlayStation 4, Xbox One und PC.

