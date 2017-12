Need for Speed Payback - Neue Autos und Events im Speedcross-Update

Der Action-Racer Need for Speed Payback erhält in Kürze ein Update mit neuen Inhalten. Im Fokus steht der Modus namens Speedcross, neue Fahrzeugklassen und gänzlich neue Wagen, die es ins Spiel schaffen werden.

Am morgigen Tag, dem 19. Dezember 2017, erscheint das erstgrößere Update zu Need for Speed Payback. Allem voran wird es eine neue Event-Serie sowie neue Fahrzeuge geben.

Neuer Modus: Speedcross

Ein neuer Modus namens Speedcross wird implementiert, der eine neue Klasse von Fahrzeugen in petto hat. Hier müsst ihr gegen eine KI antreten und einen besseren Score erzielen. Es wird unterschiedliche Zonen geben, in denen ihr beispielsweise driften oder andere Herausforderungen wie Jumps meistern müsst. Insgesamt werden 16 neue Events bereitgestellt, die sich in je vier Rennen pro Zone im Open-World-Rennspiel aufteilen.

Der neue Wagen Infiniti Q60 S dient hier als exklusives Schmuckstück für die Speedcross-Events, genauso wie der Mini John Cooper Works Countryman. Sie sind im Speedcross-Pack enthalten.

Das Speedcross-Pack ist für Besitzer der Deluxe Edition kostenfrei, alle anderen müssen sich das Pack separat erwerben.

Neue Fahrzeuge im Update

Zudem gibt es jetzt sechs neue Autos auf der Liste, die ihr über reguläres Gameplay freischalten könnt. Allerdings können die Wagen auch schon vorab getestet werden, wenn ihr die zugehörigen Spots "Stillgelegte Autos" findet. Die Spots dienen als kleine Aufgabe, in denen ihr der Polizei davonfahren müsst. Danach könnt ihr das Fahrzeug vorerst weiterhin ausprobieren und es im Anschluss beim Händler dauerhaft freischalten.

Zu den Fahrzeugen zählen unter anderem der Mazda RX-7 Spirit R, Volvo 242DL, Volvo Amazon P130, Plymouth Barracuda, Nissan Skyline 2000 GTR und der BMW M3 Evolution II E30. Schließlich gibt es noch Support für diverse Logitech-Lenkräder und kosmetische Einstellungsmöglichkeiten für einige BMWs.

