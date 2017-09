Need for Speed Payback - Minimalen und empfohlenen Systemanforderungen bekannt

EA hat jetzt die offiziellen Systemanforderungen zu Need for Speed: Payback bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 10. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Electronic Arts hat in einem aktuellen Blog-Eintrag nun die offiziellen Systemanforderungen zu dem Arcade-Rennspiel Need for Speed: Payback bekannt gegeben. Dabei handelt es sich zum einen um die minimalen Anforderungen für 720p bei 30 Bildern in der Sekunde, sowie die empfohlenen Hardware für 1080p bei 60 Bildern in der Sekunde.

Systemanforderungen für Need for Speed: Payback bekannt

Bei den minimalen Systemanforderungen sollte es mindestens ein Intel i3 6300 mit 3,8 Gigahertz oder ein AMD FX 8150 mit 3,6 Gigahertz mit 4 Threads sein. Außerdem sollte es mindestens eine Nvidia Geforce GTX 750 Ti oder eine AMD Radeon HD 7850 sein.

Um Need for Speed: Payback in Full-HD-Auflösung mit 60 FPS spielen zu können, empfehlen die Entwickler einen Intel i5 4690K mit 3,5 Gigahertz oder einen AMD FX 8350 mit 4,0 Gigahertz mit 4 Threads. Bei der Grafikkarte wird eine AMD Radeon RX 480 4GB bzw. eine Nvidia Geforce GTX 1060 4GB empfohlen.

Minimale Anforderungen für 720p bei 30 FPS

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 oder höher

Prozessor: Intel i3 6300 @ 3.8GHz oder AMD FX 8150 @ 3.6GHz mit 4 Threads

Arbeitsspeicher: 6GB RAM

Laufwerk: DVD ROM (nur für Installation von Disc)

Festplatte: 30GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon HD 7850 oder vergleichbare DX11-kompatible Grafikkarte mit 2GB Speicher

DirectX: 11

Eingabe: Dual analog Controller

Onlineverbindung: 192 Kb/s oder schneller

Empfohlene Hardware für 1080p bei 60 FPS

Betriebssystem: 64-bit Windows 10 oder höher

Prozessor: Intel i5 4690K @ 3.5GHz oder AMD FX 8350 @ 4.0GHz mit 4 Threads

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Laufwerk: DVD ROM (nur für Installation von Disc)

Festplatte: 30GB

Grafikkarte: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB oder vergleichbare DX11-kompatible Grafikkarte mit 4GB Speicher

DirectX: 11

Eingabe: Dual analog Controller

Onlineverbindung: 512 Kb/s oder schneller

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

