Need for Speed Payback - Keine CD in PC-Retailversion, nur Key in Verpackung

Electronic Arts wird bei der Retail-Version von Need for Speed Payback für PC auf eine CD oder DVD verzichten. In der Verpackung wird lediglich ein Key zum Download auf Origin verfügbar sein.

Wer die PC-Version von Need for Speed Payback im Einzelhandel kauft, wird auf eine klassische CD oder DVD verzichten müssen. In der Verpackung wird lediglich ein Produktschlüssel zur Aktivierung auf Origin enthalten sein.

Dies geht aus dem Cover von Need for Speed Payback hervor, auf dem der entsprechende Vermerk deutlich sichtbar abgebildet ist. Wer die Retailversion des Rennspiels erwirbt, erhält also nur eine Verpackung mit einem Zettel darin.

Dies ist nur bei der PC-Version von Need for Speed Payback der Fall. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 verfügen weiterhin über eine klassische CD.

Ihr könnt Need for Speed Payback hier vorbestellen. Unten findet ihr die ersten Infos zum Spiel:

Seitenauswahl

Infos zu Need for Speed Payback