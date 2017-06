Need for Speed Payback - Erste Informationen und kein Always-On

Noch in diesem Jahr wird ein neuer Teil der Need for Speed-Reihe erscheinen. Das Entwicklerteam von Ghost Games gibt jetzt einen ersten schriftlichen Einblick. So will man sich auf traditionelle Inhalte konzentrieren und auf die Onlinepflicht verzichten.

Kaum eine Reihe steht so sehr für Tradition und arcadiges Rennspiel-Gameplay wie Need for Speed. Bis heute sind über 20 Ableger der Racing-Serie erschienen und ein Ende ist aus Sicht von EA offenbar vorerst nicht geplant. Schon länger gab es Gerüchte, dass es in diesem Jahr wieder so weit sein soll und ein neuer Teil das Licht der Welt erblickt.

Es kommt wirklich

Damit die Spekulationen endlich ein Ende haben, äußerten sich die Entwickler von Ghost Games jetzt erstmals zu den Gerüchten und teilten offiziell mit, dass tatsächlich ein Spiel mit dem Arbeitstitel Need for Speed 2017 in diesem Jahr erscheinen wird - genauer gesagt zum Ende des Jahres.

Doch nicht nur diese Information wurde preisgegeben, sondern noch einige weitere Details. Das Feedback, das seit dem Reboot im Jahr 2015 eingetroffen ist, sei eine große Hilfe für die Entwickler gewesen. Aus diesem Feedback ginge besonders hervor, dass die Spieler auf Tuning stehen - und dieses Feature wird auch weiterhin Bestandteil sein. Tuning soll demnach "im nächsten Spiel und darüber hinaus eine große Rolle spielen".

Verfolgungsjagden mit Cops

Wenn wir schon bei traditionellen Inhalten der Reihe sind, darf natürlich auch nicht der Freund und Helfer, die Polizei, vergessen werden. Auch sie soll einen wichtigen Teil des neuen Spiels ausmachen, denn "es gibt nichts Schöneres, als sich auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei einzulassen und sie im Nacken zu spüren, während man durch die Stadt rast". Doch nicht nur in der Stadt werdet ihr eure Runden drehen können, denn auch außerhalb der asphaltierten Wege soll man Gas geben können. So soll dem actiongeladenen Spiel keinerlei Grenzen gesetzt werden und Spieler sollen in der Lage sein, das zu tun was sie möchten.

Always on adé

Der größte Kritikpunkt des Reboots aus dem Jahr 2015 war eindeutig die Always On-Pflicht. Man musste eine dauerhafte Internetverbindung haben und konnte nicht ins Pausenmenü wechseln. Von dieser Praxis soll sich Need for Speed 2017 ganz klar distanzieren und ein Einzelspielererlebnis bieten, das komplett offline gespielt werden kann - samt der Möglichkeit das Spiel zu pausieren.

Das klingt bisher doch alles sehr ansprechend. Mehr Informationen und erste Bilder bekommen wir zur Pressekonferenz von EA während der E3, die im Juni in Los Angeles stattfinden wird.

