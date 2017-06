Need for Speed Payback - Enthüllung morgen, alle Infos

Electronic Arts wird das neue Need for Speed morgen offiziell enthüllen. Need for Speed 2017 soll erste Infos und eventuell sogar einen Trailer erhalten. Mehr Details könnten dann auf der diesjährigen E3 2017 bekannt gegeben werden.

Am morgigen Freitag wird Need for Speed 2017 offiziell enthüllt. Publisher Electronic Arts hat angekündigt, eine vollständige Enthüllung vorzunehmen - möglicherweise sogar mit einem ersten Trailer.

Unklar ist, was wir morgen von EA zu sehen bekommen. Es könnte sein, dass wir erstes Gameplay oder Details zur Story erhalten. Need for Speed 2017 soll morgen um 15:00 Uhr deutscher Zeit enthüllt werden.

Sollten morgen nicht alle Details zum neuen Need for Speed gezeigt werden, bekommen wir sie im Rahmen der E3 2017 zu sehen. Alle Details zu sämtlichen Pressekonferenzen findet ihr hier:

