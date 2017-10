Need for Speed Payback - Downloadgröße auf der Xbox One vergleichsweise gering

Das neue Rennspiel Need for Speed Payback aus dem Hause EA scheint den Wahnsinn der steigenden Downloadgrößen nicht fortzusetzen. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Download weniger als 20 Gigabyte wiegen.

Mit Need for Speed Payback wollen Electronic Arts und Ghost Games mit der bisher größten Spielewelt und einem spaßigen Gameplay samt toller Optik glänzen. Auch eine ansprechende Story im Stile à la Fast & Furious soll geboten werden und für Unterhaltung sorgen. All das spricht für eine ordentliche Downloadgröße, was aber nach neuesten Informationen nicht der Fall sein soll.

Weniger als 20 Gigabyte auf der Xbox One

Das würde dem allgemeinen Trend entsprechen und so wog beispielsweise das neue Forza Motorsport 7 für den PC knappe 100 Gigabyte. Der Download von Need for Speed Payback für die Xbox One wird jedoch nur 17,81 Gigabyte groß sein und somit völlig im Rahmen bleiben. Man könnte jetzt in Frage stellen, ob das überhaupt möglich ist, wenn man die schiere Anzahl an angekündigtem Content bedenkt. Andererseits soll ein Großteil des Spiels rund um Las Vegas stattfinden und dort findet sich nun mal recht viel Wüste und der Speicherplatz der Texturen von Sand dürfte vergleichsweise gering sein.

Ob das Spiel schlussendlich überzeugt und ob wirklich der versprochene Content enthalten sein wird, klärt sich spätestens am 10. November, wenn Need for Speed Payback für die PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint.

Infos zu Need for Speed Payback

