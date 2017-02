Das neue Need for Speed wird zwischen April 2017 und März 2018 seinen Release-Termin feiern, kündigte Electronic Arts offiziell an. Demnach setze Ghost Games einen besonderen Fokus auf den Online-Multiplayer-Modus. Der Entwickler soll das Rennspiel wieder innovativ gestalten.

Nachdem Ghost Games im letzten Jahr bereits erklärte, dass es eine Pause im jährlich erscheinenden Release-Zyklus von Need for Speed brauche, ist nun der Veröffentlichungszeitraum für das kommende Rennspiel bekannt. Demnach erscheint der Nachfolger im nächsten Geschäftsjahr, das vom April 2017 bis März 2018 reicht.

Release von Need for Speed eingegrenzt

Seit dem letzten Need for Speed soll sich einiges getan haben. Das Entwickler-Studio wechselte Electronic Arts trotz der mäßigen Kritiken nicht aus: Ghost Games wird auch weiterhin für die Rennsimulation zuständig sein. Nach einigen Schwierigkeiten mit der Frostbite-Engine sollte der neue Teil eine gute Grafik bieten.

Electronic Arts betonte, dass Need for Speed besonders auf den Online-Multiplayer ausgelegt ist. So könnte es keinen klassischen Mehrspieler-Modus geben, sondern eine Art MMO wie es The Crew vorgemacht hat. Bis das jedoch offiziell bestätigt ist, wird es noch einige Monate dauern. Mitunter wissen wir auf der E3 2017 mehr.

Infos zu Need for Speed 2017

