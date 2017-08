NBA Live 18 - Basketball-Spiel erhält Frauen-Mannschaft

Mit NBA Live 18 wird EA Sports zum ersten Mal auch die WNBA - die US-Liga der Frauen-Mannschaften - ins Spiel integrieren. Dies geschah vor einigen Jahren bereits bei der FIFA-Reihe.

Obwohl sich nahezu alle Fans und Kritiker einig sind, dass die NBA 2K-Reihe von 2K Games einen deutlichen Qualitätsvorsprung vor NBA Live aus dem Hause EA Sports hat, hält es das Team von NBA Live nicht auf. weitere Features einzufügen. Eine dieser Änderungen wird die Einführung der WNBA mit NBA Live 18 sein.

EA folgt dem FIFA-Modell

Die WNBA - Women’s National Basketball Association - ist das Pendant mit weiblichen Spielerinnen zur bekannten US-Basketball-Liga NBA. Die WNBA wird aktuell immer beliebter und erfreut sich einer großen Masse an Fans. Für EA Sports ein klarer Grund die Spielerinnen auch ins neue NBA Live 18 zu implementieren. Wie von den männlichen Spielern bereits gewohnt, lud man einige der besten Spielerinnen auch ins Capture-Studio ein, wo sie genauestens gescannt wurden, um eine möglichst detailgetreue Version ihrer selbst im neuen Spiel vorfinden zu können.

Schon bei der eigenen Fußball-Reihe führte man mit FIFA 16 die ersten weiblichen Nationalmannschaften ins Spiel ein. Leider sind die Frauen in NBA Live 18 noch nicht so stark integriert, wie man es sich vielleicht wünschen würde: Es gibt keinerlei Turniere oder Ligen, die man mit den WNBA-Teams durchspielen könnte - ein Spielen ist also nur im normalen Spielmodus gegen andere WNBA-Teams möglich. Dies ist dann sowohl off- als auch online möglich. Hoffentlich ändert sich in den nächsten Jahren dieses Detail noch, damit die WNBA einen gleich hohen Stellenwert wie die NBA im Spiel bekommt.

Infos zu NBA Live 18