Naughty Dog - Uncharted-Reihe erreicht über 41 Millionen Verkäufe

Wie das Entwicklerstudio Naughty Dog auf der PlayStation Experience 2017 mitteilte, verkauften sich die Spiele der Action-Reihe Uncharted mittlerweile über 41 Millionen mal weltweit.

Bei Fans sorgt schon die Titelmelodie für eine massive Gänsehaut und allerlei Erinnerungen kommen hervor, die mit den Spielen aus der Uncharted-Reihe verbunden werden. Die Reihe rund um den vorlauten Abenteurer Nathan Drake und seiner vielen Begleiter begleitet PlayStation-Anhänger seit nunmehr zehn Jahren und erfreut sich weiterhin eines großen Erfolgs. Dies liegt sicherlich auch an den Fähigkeiten des Entwicklerstudios Naughty Dog.

Beliebte Abenteuer auf der PlayStation

Zuletzt erschien mit Uncharted: The Lost Legacy das erste Spiel, das nichts mit Nathan Drake an sich zu tun hat und auf seine Kolleginnen Chloe Frazer und Nadine Ross setzt. Dass die beiden taffen Frauen dem guten Nathan in Nichts nachstehen, zeigte sich während des Spielens und der Titel bekam ebenfalls herausragende Kritiken zugeschrieben, die erneut den Erfolg der Reihe untermauerten.

Doch auch in Zahlen lässt sich der Erfolg messen und wie die Entwickler von Naughty Dog jetzt auf der PlayStation Experience 2017 mitteilten, verkaufte sich die Reihe mittlerweile über 41 Millionen mal. Die Info wurde während eines Panels im Rahmen der PSX mitgeteilt und stellt eine schier unglaubliche Summe dar. Natürlich zählen alle Spiele dazu und somit auch die vor einiger Zeit veröffentlichte Nathan Drake-Collection, die die Spiele mit aufgebohrter Optik auf die PlayStation 4 portierte. Dennoch sind solche Zahlen ein starkes Zeichen und zeigen, dass der Videospielemarkt weiterhin auf einem steigenden Ast ist. So befand sich die Reihe im Mai 2016 noch bei der 28 Millionen-Marke - ergo verkaufte sich die Serie in den letzten 18 Monaten ganze 13 Millionen mal, was fast der Hälfte des vorherigen Werts entspricht.

Die Spieler dürfen jedenfalls gespannt sein, ob und wie die Uncharted-Reihe fortgesetzt werden wird, denn offiziell galt die Geschichte rund um Nathan Drake mit Uncharted 4 als beendet.