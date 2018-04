Naughty Dog - Ist neben The Last of Us Part 2 ein weiteres Spiel in Entwicklung?

Möglicherweise arbeitet Naughty Dog neben The Last of Us Part 2 derzeit an einem weiteren Projekt, das bisher jedoch noch nicht angekündigt worden ist. Die entsprechenden Hinweise zu dieser Vermutung lieferte das LinkedIn-Profil des Character Technical Director Keridan Elliott.

Derzeit werkelt Entwickler Naughty Dog an dem Survival-Action-Adventure The Last of Us Part 2. Bisher ist allerdings unklar, wann der Titel genau erscheint. Spekuliert wird, dass der zweite Teil 2019 exklusiv für die PS4 spielbar ist. Doch offenbar arbeitet das Studio derzeit an einem weiteren Spiel, das bisher noch nicht angekündigt worden ist.

Weiterer Titel bei Naughty Dog in Entwicklung?

Die Hinweise zu dieser Spekulation stammen aus einem Eintrag in dem LinkedIn-Profil von Keridan Elliott, der bei Naughty Dog als Character Technical Director arbeitet. Neben der Zusammenarbeit mit Naughty Dog an The Last of Us Part 2 wird in dem Profil außerdem ein bislang unangekündigtes Projekt erwähnt. Um was es sich dabei genau handelt, ist bisher unklar. Allerdings hat Sony passend dazu eine neue Stellenausschreibung online gestellt. Darin sucht das Unternehmen nach einem neuen Lead Gameplay Animator, der mit der Visual Arts Service Group zusammenarbeiten wird. Die VASG zeichnete sich in der näheren Vergangenheit unter anderem für die Motion Capturing-Umsetzung sowie die Animationen der Charaktere in Titeln wie God of War sowie Uncharted 4 verantwortlich.

Sollte Naughty Dog wirklich an einem weiteren Projekt arbeiten, stehen die Chancen gut, dass dieses womöglich im Rahmen der E3 2018 im Juni präsentiert wird.