Naughty Dog - Geschenke zum 10-jährigen Jubiläum von Uncharted

Das Entwicklerstudio Naughty Dog feiert aktuell das 10-jährige Jubiläum ihrer beliebten Videospielreihe Uncharted. Für euch bedeutet das, dass ihr ein kostenloses Design und einige Avatare für eure PlayStation 4 kostenlos erhaltet.

Ist es denn zu fassen? Mittlerweile ist es ganze zehn Jahre her, dass mit Uncharted: Drakes Schicksal der erste Teil der mittlerweile nahezu legendären Videospielreihe für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Mit dem Titel bewies Naughty Dog, welche Power in der PS3 steckt, wenn man sie nur vernünftig zu nutzen weiß. Es folgten weitere Ableger für die PlayStation 4 und PlayStation Vita.

Geschenke zum Jubiläum

Natürlich muss der zehnte Geburtstag der Reihe ausreichend zelebriert werden, was auch Naughty Dog bekannt sein dürfte. Sie veröffentlichten jetzt einen Trailer, der die letzten zehn Jahre rund um Nathan Drake und seiner Begleiter emotional aufarbeitet und einige der schönsten Szenen präsentiert, die wir erleben konnten. Untermalt wird das Video von der fantastischen Titelmusik, die Fans der Reihe sofort eine Gänsehaut verpasst und nostalgisch in die Vergangenheit blicken lässt.

Doch damit nicht genug: Damit ihr auch etwas "Handfestes" als Geschenk und kleines Dankeschön erhaltet, gibt es von Sonntag, dem 19. November um 17:00 Uhr bis Dienstag, den 21. November zur gleichen Zeit, einige Besonderheiten für euch im PlayStation Store zu ergattern. So habt ihr die Chance auf ein exklusives Design, das das Hauptmenü eurer PlayStation 4 ziert und sich thematisch am 10. Geburtstag orientiert. Zusätzlich erhaltet ihr einen exklusiven Avatar, der ebenfalls nur zu dieser Zeit erhältlich sein wird. Außerdem werden einige ältere Themes und Avatare - die bisher gekostet haben - kostenlos zu erstehen und einen Blick in den PlayStation Store wert sein.

Skins für den Multiplayer

Für Spieler des Multiplayers von Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy wird bis zum 19. Dezember zusätzlich noch ein Skin-Paket erhältlich sein, das klassische Skins von Nathan, Sully und Elena enthält. Da in diesen Zeitraum auch die PlayStation Experience - die hauseigene Messe von Sony - stattfinden wird, gibt es dort außerdem ein Panel, bei dem einige der Schauspieler auf die vergangenen Jahre zurückblicken. Angesetzt ist das Panel für Sonntag, den 10. Dezember um 2 Uhr morgens. Wir dürfen gespannt sein!

Seitenauswahl