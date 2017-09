Nach über 18 Jahren verlässt mit Bruce Straley einer der Gesichter von Naughty Dog das Unternehmen. Der Entwickler zeichnete sich unter anderem als Game Director von The Last of Us verantwortlich. Damit verlässt ein weiterer Mitarbeiter das Unternehmen, der die Richtung der Spiele in den letzten Jahren maßgeblich mitbestimmt und neue Wege eingeschlagen hat.

Bruce Straley ist in der Spiele-Branche sicherlich kein Unbekannter. Unter anderem zeichnete sich dieser als Game Director von verschiedenen Titeln wie Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 4: A Thief's End sowie The Lasot of Us verantwortlich. Nun, nach 18 Jahren, verlässt Straley das Entwicklerstudio Naughty Dog.

Bruce Straley verlässt das Entwicklerstudio

"Ich habe von diesem unglaublichen Team so viel gelernt und bin so sehr mit ihnen gewachsen. Aber nachdem ich drei extrem fordernde Projekte geleitet und eine ausgedehnte Auszeit vom Büroalltag genommen habe, bemerkte ich, dass sich meine Energie in andere Richtungen fokussiert. Und ich erkannte langsam, dass es das Signal war, einen Schritt weiterzugehen", so der entsprechende Blogeintrag.

Weiterhin bedankt sich Bruce Straley bei allen Fans sowie Mitarbeitern von Naughty Dog für die großartige Zeit. Unklar ist bislang, in welche Richtung der Entwickler gehen möchte und wie seine weitere Zukunft aussieht. Allerdings bestätigte dieser bereits, dass er auch weiterhin gerne kreativ tätig sein möchte.

Sonderlich einfach sei ihm die Entscheidung Naughty Dog zu verlassen nicht gefallen: "Während ich dieses Kapitel mit einem schweren Herzen schließe und ich Naughty Dog für alles dankbar bin, was sie für mich getan haben, öffne ich das nächste Kapitel mit Spannung, wenn ich meine Reise in der kreativen Welt fortsetze", heißt es abschließend.

