Namco Museum - Unser Test zur Retro-Compilation

Mehr als drei Jahrzehnte Spielgeschichte, das verspricht Namco Museum für Nintendo Switch. Gleich 11 Spiele stecken in der Retro-Sammlung, wir haben sie natürlich getestet und uns mit der Frage beschäftigt, ob der Spielspaß immer noch vorhanden ist.

Namco Museum ist mittlerweile fast so alt, wie manche der darin enthaltenen Spiele. Seit 1995 erscheinen Compilations mit diesem Titel für verschiedene Systeme, zuletzt in der vergangenen Woche für Nintendo Switch. Bandai Namco Games kredenzt uns hier gleich 11 Spiele auf einmal zum Preis von 29,99 Euro, unter anderem mit Klassikern wie Pac-Man und Dig Dug. Viele der Spiele sind älter als unsere Redaktionsmitglieder, da stellt sich schon die Frage, ob die Titel auch heute immer noch Spaß machen können. Diese Frage haben wir selbstverständlich in unserem Test zu Namco Museum beantwortet.

Infos zu Namco Museum