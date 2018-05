N64 Mini - Kommt offenbar dieses Jahr, Classic-Konsole anscheinend in Arbeit

Nintendo wird in diesem Jahr offenbar ein N64 Mini veröffentlichen. Das geht aus aktuellen Patentanträgen hervor, die das Unternehmen in Japan einreichte. Ähnliche Maßnahmen erfolgten im vergangenen Jahr innerhalb der Europäischen Union.

2016 war es das NES Mini, 2017 folgte das SNES Mini und in diesem Jahr könnt es erstmals in die dritte Dimension gehen: Offenbar wird in diesem Jahr das N64 Classic Mini erscheinen!

In Japan sicherte sich Nintendo heute die Rechte am Begriff N64. Beschrieben wird die Konsole folgendermaßen: Videospiel Programm, Controller für Spielegerät, Joystick für Videospielgerät, TV-Spielegerät.

N64 Mini: Ankündigung schon bald?

Bereits im Oktober letzten Jahres reichte Nintendo ein Patent innerhalb der Europäischen Union ein. Damals ging es allerdings lediglich um den passenden Controller und nicht um die Konsole selbst.

Nintendo ging bei den Vorgänger-Konsolen ähnlich vor und sicherte sich zunächst die Namensrechte. Anschließend bewahrte man Stillschweigen, bis im Sommer die Ankündigung erfolgte. Es wäre also denkbar, dass das N64 Mini im Juni oder Juli enthüllt und im Herbst erscheinen wird.

