Moons of Madness - Neues Horrorspiel entführt euch in psychische Abgründe

Der Sci-Fi-Horrortitel möchte das Horror-Genre neu definieren, indem es den Spieler auf eine emotionale Reise durch die psychologischen Gefilde des Hauptcharakters schickt. Dieser durchläuft einen mentalen Prozess auf dem Mars und wird gleichzeitig mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Die norwegischen Entwickler Rock Pocket Games haben einen neuen Horrortitel in der Pipeline, Moons of Madness. Das narrative First-Person-Gruselabenteuer entführt euch kurzerhand auf den Mars. Ein erster Teaser-Trailer stimmt die Interessenten auf kommende Ereignisse ein. Wir haben den Trailer in der Videosektion für euch bereitgestellt:

Die Horroreinlagen beziehen sich auf die grundlegende Methodik von J. P. Lovecraft, der mit seiner eigenen literarischen Form, der sogenannten "Cosmicism" und anderen Denkansätzen, ein hohes Maß an Bekanntheit erlangte. Zudem dürfen wir eine wissenschaftliche Basis erwarten, der es nicht an Fundament fehlen soll. Hierbei werden anerkannte Theorien von der NASA und Space X verwertet. Ivan Moen, CEO von Rock Pocket Games gibt dazu an:

"Moons of Madness ist mehr als nur ein psychologisches Sci-Fi-Horrorspiel. Es ist ein Projekt, an dem das Team lange Zeit gebraut hat und mit dem wir das Genre neu definieren möchten, indem wir den Spieler in die Psyche und die geistige Krankheit des Charakters eintauchen lassen."

In Moons of Madness werdet ihr in der Rolle des Astronauten Shane Newehart eine geistige Reise absolvieren. Auf dieser emotionalen Reise werdet ihr mit geistigen Erkrankungen konfrontiert, was wiederum bedeutet, dass sich der Protagonist mit Ängsten und Alpträumen aus seinem persönlichen Lebensweg auseinandersetzen muss. Diese sogenannten "Zone Outs" sollen dem Spieler das Fürchten lehren, da es hier auf die Interpretation der Krankheiten ankommt, die richtig verarbeitet werden müssen. Außerdem pflegen die Entwickler laut Aussagen einen respektvollen Umgang mit den geistigen Erkrankungen.

