To The Moon 2: Finding Paradise - Teaser-Trailer und Release-Datum zum Sequel veröffentlicht

To The Moon 2: Finding Paradise wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt und hat nun einen Teaser-Trailer spendiert bekommen. Dazu gibt es gleich ein Datum für die Veröffentlichung. Das RPG Maker-Spiel erscheint bereits im nächsten Monat.

Kan Gao, ein Indie-Entwickler von Freebirdgames, hat jüngst den Nachfolger zum erfolgreichen Adventure To The Moon angekündigt, das seiner Zeit die Herzen der Spieler begeisterte. Dafür, dass es mit dem RPG Maker gemacht wurde, trumpfte es nämlich mit diversen Stilmitteln und einer gekonnten Inszenierung auf, neben einer gut durchdachten Geschichte versteht sich.

Finding Paradise

In To The Moon 2: Finding Paradise bekommt ihr es abermals mit einem narrativen Retro-Adventure zu tun, das laut Aussagen mehr Action, Explosionen und vor allem mehr Lootboxen bereithalten soll. Letzteres ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. In Finding Paradise reisen zwei Doktoren durch die Erinnerungen eines sterbenden Mannes, um seinen letzten Wunsch zu erfüllen.

Die Entwickler haben einen entsprechenden Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Ersteinblick in die kommende Erzählung liefert. Ein Release-Datum gibt auch noch obendrauf. Das Spiel soll demnach am 14. Dezember 2017 erscheinen. Das Spiel erscheint für Steam, GOG und wird auch im Humble Store verkauft.

Ob das Paradies dann schlussendlich gefunden wird, liegt ganz bei euch. Nachfolgend haben wir den Trailer für euch eingebunden.

