Monster Hunter XX - Sailor Moon meets Monster Hunter in der Neuauflage

Die Monster Hunter-Reihe sah sich schon des Öfteren mit diversen Cross-Over-Elementen zu anderen Marken konfrontiert. Nun werden die Entwickler abermals Inhalte aus einer anderen Serie implementieren - und zwar aus Sailor Moon.

Die Monster Hunter-Reihe ist nicht nur in Japan ein voller Erfolg. Auch hierzulande erfreuen sich die Spieler an umfangreichen Jagdaufgaben und treten immer neuen und größeren Monstern entgegen. Der neuste Ableger Monster Hunter XX erscheint für den Nintendo 3DS und ist eine Überarbeitung von Monster Hunter X, was in Deutschland auch als Monster Hunter Generations bekannt ist.

Die Neuauflage umfasst neue Quests, einen neuen Alchemie-Stil und selbstredend einige Monstrositäten. Doch der Inhalt bekommt noch ein besonderes Cross-Over spendiert. Die Waffenpalette wird um bekannte Gegenstände aus dem Universum von Sailor Moon erweitert. Diesbezüglich ist ein japanischer Trailer erschienen, den ihr euch in unserer Videosektion anschauen könnt.

Hier geht es zum Cross-Over-Trailer von Monster Hunter XX!

Dies ist nicht die erste Cross-Over-Aktion seitens Capcom. So setzten sie bereits in der Vergangenheit auf Cross-Over-Promo zu anderen Ablegern bekannter Anime- und Manga-Franchises. Monster Hunter XX wird in Japan am 18. März 2017 erscheinen. Leider gibt es noch keinen Termin für Europa. Jedoch sind die diverse Vorgänger auch in Europa erschienen. Dementsprechend dürfte auch hier eine Veröffentlichung seitens der Entwickler angestrebt werden.

Infos zu Monster Hunter XX

