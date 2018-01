Monster Hunter World - Warum das Rollenspiel nicht für die Nintendo Switch erscheint

Das Rollenspiel Monster Hunter World wird am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Für den PC erscheint der Titel hingegen erst im Herbst 2018. Besitzer einer Nintendo Switch erhalten womöglich überhaupt keine entsprechende Version für die Hybrid-Konsole. Doch weshalb wird Nintendos erfolgreiche Konsole außen vor gelassen?

Innerhalb eines Interviews mit IGN haben die Verantwortlichen nun die Gründe für diese Entscheidung verraten:

"Wir haben aktuell keine Pläne für die Switch", so Director Kaname Fujioka und Yuya Tokuda. "Ein Grund ist, dass der Titel bereits vier Jahre in Entwicklung ist. Zu der Zeit, in der wir uns auf Hardware festlegen mussten, haben wir uns für die damals stärkste Konsolengeneration mit PS4 und Xbox One entschieden. Die Entscheidung wurde also getroffen, bevor die Switch überhaupt angekündigt wurde. Es geht aber auch darum zu entscheiden, welche Hardware am besten zum Konzept passt. Wenn wir dieses Game-Konzept erreichen wollen, welche Plattform bietet uns die Möglichkeiten dazu? Und für Monster Hunter World sind es die PS4 und die Xbox One."