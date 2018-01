Monster Hunter World - So gut ist der Titel wirklich - Internationale Wertungen im Überblick

Am 26. Januar erscheint Monster Hunter World offiziell für PS4 und Xbox One. Wir haben für euch die internationalen Wertungen zu dem Action-Rollenspiel im Überblick zusammengestellt.

Der offizielle Release von Monster Hunter World für die PlayStation 4 sowie die Xbox One erfolgt am morgigen Freitag, dem 26. Januar 2018. Doch schon heute gibt es zahlreiche internationale Wertungen, die sich derzeit bei einem Wertungsschnitt von knapp 90 Prozent eingependelt haben. Gelobt werden vor allem die spielerischen Neuerungen, wodurch der Titel nun auch auf den aktuellen Konsolen in angemessener Qualität vertreten ist.

So gut ist der Titel wirklich

Außerdem wirken die epischen Kämpfe samt zahlreicher schicker Partikeleffekte auf einem großen Fernseher durchaus beeindruckend. Weiterhin gehört die umständliche und vor allem nervige Steuerung in Monster Hunter World endlich der Vergangenheit an. Anfänger können sich zudem über einen angenehmen Einstieg samt gutem Tutorial freuen.

Anbei die internationalen Test-Wertungen im Überblick: