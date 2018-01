Monster Hunter World - PC-Version kommt erst im Herbst

Capcom hat bekannt gegeben, dass Monster Hunter World für PC verschoben wird. Der Release ist aktuell für Herbst 2018 geplant. Die Konsolenfassungen erscheinen püntklich zum Ende des Monats.

Wer Monster Hunter World auf dem PC spielen will, muss sich noch eine ganze Weile gedulden. Publisher Capcom hat bekannt gegeben, dass die PC-Version erst im Herbst 2018 erscheinen wird.

Die Konsolenfassungen für Xbox One und PS4 sollen wie geplant am 26. Januar 2018 erscheinen. Nach Release wird es mehrere kostenlose Updates mit vielen neuen Monstern geben, die auch ihren Einzug in die PC-Version feiern werden.

Monster Hunter World Mega Man wird ebenfalls mit von der Partie sein

Monster Hunter World PC: Version soll optimiert werden

Als Grund für die Verschiebung von Monster Hunter World für PC nannte man nötige Optimierungsarbeiten. Die Entwickler würden derzeit hart daran arbeiten, dass die Version möglichst flüssig und reibungslos laufen wird.

Monster Hunter World jetzt vorbestellen!

Mehr Details zur PC-Version von Monster Hunter World sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. In der Zwischenzeit danke man allen Spielern, die an den beiden Beta-Phase teilgenommen haben.

Monster Hunter World Story bis zu 50 Stunden lang

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.