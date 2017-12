Monster Hunter World - Open Beta auf PS4 angekündigt, kein PS Plus nötig

In der kommenden Woche wird eine Open Beta von Monster Hunter World stattfinden. Diese wird exklusiv auf der PS4 durchgeführt. Für die Teilnahme ist keine Mitgliedschaft bei PS Plus notwendig.

Im Januar erscheint Monster Hunter World für Konsolen, einen Monat zuvor gibt es noch einmal eine Open Beta. Publisher Capcom hat angekündigt, dass in der kommenden Woche eine offene Beta auf der PlayStation 4 stattfindet.

Merkwürdigerweise wird die Open Beta nur auf der PS4 durchgeführt, Besitzer einer Xbox One gehen leer aus. Der Testlauf startet am 22. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit und endet am 26. Dezember zur selben Uhrzeit.

Preload möglich, kein PS Plus nötig

Ein Preload der Open Beta ist bereits ab dem 18. Dezember möglich. Spieler, die bereits in der vergangenen Woche an der Beta-Phase teilgenommen haben, können den bereits installierten Client nutzen und müssen diesen nicht erneut herunterladen - vorausgesetzt, er wurde noch nicht von der Konsole gelöscht.

Für die Teilnahme an der Open Beta ist keine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus notwendig. Selbst der Multiplayer steht für alle PS4-Besitzer zur Verfügung, die keine Plus-Abonnenten sind.

Monster Hunter World kommt im Januar

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Im Laufe des Jahres soll zudem eine PC-Version veröffentlicht werden.

