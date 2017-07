Monster Hunter World - Neue Infos und Gameplay-Material von der Comic-Con

Die San Diego Comic-Con wurde von Capcom genutzt, um neue Informationen zum kommenden Monster Hunter World zu veröffentlichen. Dort gab es ebenfalls neues Gameplay-Material zu sehen, das in abgefilmter Form den Weg in das Internet fand.

Während der diesjährigen E3 wurde der neueste Teil der beliebten Reihe Monster Hunter vorgestellt. Mit Monster Hunter World soll es laut dem Entwicklerstudio und Publisher Capcom 2018 erneut auf die Jagd nach großen Monstern gehen. Dabei ging man anfangs von einer Art Spin-Off aus, doch aus Sicht des Producers Ryozo Tsujimoto handelt es sich um ein eigenständiges Spiel der Hauptreihe.

Technische Neuerungen

Um weitere Informationen zu dem Titel unter die Leute zu bringen, nutzte Capcom die aktuell stattfindende San Diego Comic-Con. So soll es in den verschiedenen Bereichen der Karte, Unterschiede in Luftfeuchtigkeit und Temperatur geben, was sich wiederum auf die Vegetation und die ansässigen Tiere auswirke. Weiterhin teilte man mit, dass ebenfalls viel Arbeit in die Texturen von Haaren, Fell, Haut und Knochenstrukturen gesteckt worden sei. Das sorge unter anderem für dünne Flügelstrukturen, die lichtdurchlässig sind und einen Blick in den inneren Aufbau des Flügels erlauben.

In den nächsten Tagen soll Videomaterial zu allen 14 unterschiedlichen Waffen des Spiels folgen, doch die Zeit lässt sich schon vorerst etwas verkürzen, denn es gibt bereits abgefilmtes Material direkt von der Messe, das neue Szenen beinhaltet.

Wer auf Informationen zu Monster Hunter XX gehofft hat, muss enttäuscht werden, denn Capcoms Präsentation konzentrierte sich einzig auf Monster Hunter World.

Monster Hunter World soll 2018 für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine PC-Version folge später.

