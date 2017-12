Monster Hunter World - Mega Man wird ebenfalls mit von der Partie sein

Der Charakter Mega Man wird zur Feier des 30. Geburtstags in Monster Hunter World auftauchen. Die Kollaboration kommt aufgrund des gemeinsamen Publishers Capcom zustande.

Er gehört schon jetzt zu den meisterwarteten Titeln des Videospieljahres 2018 und lockt selbst bisher eher unerfahrene Spieler hinter dem Ofen hervor: Monster Hunter World von Capcom. Die wilde Monsterjagd wirkt aufgrund der Optik und des allgemeinen Gameplays nach aktuellem Stand sehr ansprechend und könnte den hohen Erwartungen aller Lager gerecht werden.

Monster Hunter World Aloy aus Horizon Zero Dawn exklusiv auf der PS4 spielbar

Mega Man in Monster Hunter World

Dabei nimmt sich das Spiel glücklicherweise nicht vollkommen ernst und schon vor wenigen Wochen wurde ein Crossover mit dem PS4-exklusiven Horizon: Zero Dawn angekündigt, das die Protagonistin Aloy in den Titel einführt. Doch dass das Ganze noch weitaus verrückter vonstattengehen kann, bewies Capcom jetzt mit einem neuen Trailer, den sie während der PlayStation Experience 2017 veröffentlichten.

In eben jenem Trailer bekommen wir einige neue Einblicke in den Titel als solches, um dann von einer 8 Bit-Figur überrascht zu werden, die so ziemlich jedem Spieler ein Begriff sein dürfte: Mega Man. Der blaue Kampfroboter wird euch zur Seite stehen, indem ihre eure Begleiter mit seinem Kostüm ausstattet. Die Kollegen erstrahlen dann in einer ansprechenden 3D-8 Bit-Optik und sorgen für einen gewissen humoristischen Effekt. Doch nicht nur optisch überzeugt Mega Man, denn so wird er auch die legendären Chip Tunes bieten, die Fans der Reihe mehr als bekannt vorkommen dürften.

Monster Hunter World Details zur PlayStation-Beta bekanntgegeben

Beta an diesem Wochenende

Den neuen Trailer von der PSX 2017 findet ihr unterhalb dieser News.

Wenn ihr Monster Hunter World schon ausprobieren wollt und im Besitz eines PS Plus-Abos seid, könnt ihr an diesem Wochenende an der kostenlosen PS4-Beta teilnehmen, die euch schon einen ersten Vorgeschmack auf das Hauptspiel bietet. Dabei werdet ihr bereits erste Quests erfüllen und gemeinsam mit Freunden oder Fremden gegen fiese Monster antreten können.

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.