Monster Hunter World - Capcom meldet hervorragende Verkaufszahlen

Capcom meldet hervorragende Verkaufszahlen zu Monster Hunter World. Das Rollenspiel ist nach nur drei Tagen der meistverkaufte Teil der Reihe. In den vergangenen Jahren war man vor allem auf dem Nintendo 3DS beheimatet.

Mit dem Release von Monster Hunter World feiert Capcom einen vollen Erfolg: In einer Pressemitteilung meldete der Publisher hervorragende Verkaufszahlen.

Innerhalb von nur drei Tagen wurden digital und im Einzelhandel 5 Millionen Exemplare verbreitet. Damit ist Monster Hunter World schon jetzt der erfolgreichste Teil der gesamten Reihe.

PC-Version kommt noch

Bislang ist Monster Hunter World nur für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, die PC-Version wurde auf Herbst verschoben. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch wird es nicht geben.

In der Vergangenheit wurde das Rollenspiel vor allem mit dem Nintendo 3DS in Verbindung gebracht, den größten Erfolg erzielte man in Japan.

