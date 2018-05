Monster Hunter Movie - Die Produktion kostet rund 60 Millionen US-Dollar, Milla Jovovich an Bord

Der Monster Hunter-Film geht noch in diesem Jahr in Produktion. Außerdem steht das Budget für die Movie-Adaption fest und es wird kein günstiger Spaß!

Die Verfilmung zum Monster Hunter-Franchise steht in den Startlöchern. Das Budget für die Adaption soll rund 60 Millionen US-Dollar in Anspruch nehmen. Der Film wird bereits im September 2018 produziert.

Produktion und Spezialeffekte

An anderer Stelle wurde kürzlich bestätigt, dass die vielseits beliebte Schauspielerin Milla Jovovich mit von der Partie ist. Sie hatte ihre Paraderolle in The Fifth Element und durfte in zahlreichen Resident Evil-Filmen ihr Bestes zum Ausdruck bringen. Dass Capcom sie nun für ihre neue Filmproduktion einspannt, dürfte demnach nicht verwundern.

Milla Jovovich soll laut Aussagen von Variety mit Constantin Films und dem Filmregisseur Paul W. S. Anderson sowie den Produzenten Jeremy Bolt zusammenarbeiten. Der Dreh findet übrigens in Cape Town, Südafrika statt. Die Spezialeffekte werden von Mr. X beigetragen, die ebenfalls an Resident Evil mitgewirkt haben.

Monster Hunter World Gastauftritt von Devil May Cry angekündigt

Bis der Film in die Kinos kommt, könnt ihr euch mit Monster Hunter World die Zeit bis zum Kinostart vertreiben, das Ende Januar dieses Jahres für die PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Der Release der PC-Version soll hingegen später stattfinden. Als ungefähren Veröffentlichungszeitraum haben die Verantwortlichen Herbst 2018 genannt.