Die Veröffentlichung von Mobius Final Fantasy erfolgt nun auch für den westlichen Markt. Das kostenlose Mobile-Rollenspiel erhält eine Adaption für den PC. Cloud Strife wird zudem als spielbare Figur auftreten.

Square Enix entwickelt regelmäßig neue Ableger der Final Fantasy-Reihe. Mit Mobius Final Fantasy haben sie einen RPG-Mobile-Titel entworfen, der für iOS und Android erschien und aus finanzieller Sicht ein voller Erfolg darstellte. Und dies schien einer der Beweggründe zu sein, warum der Titel auch für den PC veröffentlicht wurde. Allerdings gab es diese Version bisher nur für den japanischen Markt.

Bisher gab es noch keine Informationen, ob eine Umsetzung für Europa und den Westen auf der Agenda stünde, doch dies sollte sich nun ändern. Die Verantwortlichen bei Square Enix ließen verlauten, dass die Spieler in Nordamerika und Europa nun Grund zur Freude haben, denn der Titel wird künftig auch hier für den PC vertrieben.

Einen Release-Termin gab es obendrauf, der sich auf den 6. Februar 2017 beläuft. Auch hier wird der Titel kostenlos spielbar gemacht. Auf dem PC gibt es ein verbessertes Kampfsystem und eine Auflösung in HD. Als besonderes Sahnestück ließen die Entwickler verlauten, dass ihr in Mobius Final Fantasy auch mit Cloud Strife aus dem Remake von Final Fantasy VII spielen könnt. Dies dürfte kaum für Verwunderung sorgen, da der ausführende Produzent des Titels niemand Geringerer als Yoshinori Kitase ist, der essenziell an FFVII mitwirkte.

