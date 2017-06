Mittelerde: Schatten des Krieges - Troy Baker übernimmt erneut die Hauptrolle

In der englischen Originalfassung von Mittelerde: Schatten des Krieges wird Troy Baker erneut die Sprecherrolle des Waldläufers Talion übernehmen. Außerdem sei er tiefer in die Entwicklung involviert worden.

Mit Mittelerde: Schatten des Krieges wird das Entwicklerstudio Monolith noch in diesem Jahr einen Nachfolger zum Überraschungshit Mittelerde: Mordors Schatten veröffentlichen. Durch das einzigartige Nemesis-System und einen flüssigen Spielablauf, sorgte der Titel für eine Menge Aufruhr und nahm schnell den Platz als bestes Spiel im Herr der Ringe-Universum ein.

Erfahrener Synchronsprecher

Jetzt gibt es eine weitere Information zum Sequel: So soll der bekannte Synchronsprecher Troy Baker wieder in die Sprecherrolle des Waldläufers Talion schlüpfen, der als Hauptcharakter in den Spielen fungiert. Des Weiteren wurde er tiefergehend an der Entwicklung beteiligt: Als Performance Capture Director ist er für die Regie der Motion Capture-Aufnahmen zuständig. Dabei werden echte Schauspieler in einem speziellen Anzug gefilmt und später digital ins Spiel eingefügt. Diese Technik wird immer häufiger eingesetzt und sorgt für eine glaubhaftere Umsetzung der Charaktere.

"Seine umfangreiche Erfahrung als Schauspieler kommt so auch anderen Charakteren zugute und sorgt dafür, dass jeder Auftritt perfekt zu der eigenständigen Geschichte von Mittelerde: Schatten des Krieges passt."

Troy Baker ist äußerst erfahren im Filme- und Videospielebereich und konnte schon bei anderen großen Titeln wie BioShock Infinite (Booker DeWitt) oder The Last of Us (Joel) mitwirken. Seine Stimme kann natürlich auch in der hiesigen Version genossen werden, wenn die Sprachausgabe auf das englische Orginal umgeschaltet wird.

Mittelerde: Schatten des Krieges soll am 10. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Eine Version zum Launch der Xbox Scorpio ist ebenfalls geplant.

