Mittelerde: Schatten des Krieges - Release-Termin verschoben

Warner Brothers hat den Release-Termin von Mittelerde: Schatten des Krieges nach hinten verschoben. Das Action-Rollenspiel soll nun im Oktober statt wie zuvor geplant im August erscheinen.

Der Release-Termin von Mittelerde: Schatten des Krieges wurde um rund 1 1/2 Monate nach hinten verschoben. Warner Brothers will das Action-Rollenspiel nun nicht wie zuvor geplant am 24. August 2017, sondern am 10. Oktober 2017 veröffentlichen.

Die Entwickler nannten als Grund die Notwendigkeit, Mittelerde: Schatten des Krieges qualitativ aufzubessern. Ein gewisses Maß an Qualitätssicherung sei notwendig, um das bestmögliche Resultat zu erzielen, was zur Verschiebung führte.

Warner Brothers wird im Rahmen der E3 2017 neues Material zum Spiel zeigen, verkündete man in einem Blogpost. Alle Informationen zu sämtlichen E3-Pressekonferenzen findet ihr hier:

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges