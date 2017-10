Mittelerde: Mordors Schatten - Nvidia verlost 50.000 Keys an Kartenbesitzer

Nvidia verlost insgesamt 50.000 Keys der Game of the Year-Edition von Mittelerde: Mordors Schatten. Dafür muss man jedoch im Besitz einer Karte GeForce-Karte sein und die GeForce Experience auf dem PC installiert haben.

Im Jahr 2014 sorgte das Entwicklerstudio Monolith Productions unerwartet mit Mittelerde: Mordors Schatten für einen großen Erfolg. Der Titel wurde nicht nur von Fans des Herr der Ringe-Kosmos gefeiert, sondern konnte auch bei der Fachpresse sehr gut abschneiden. Dadurch katapultierte sich das Spiel kurzerhand hoch zu den besten Videospielen im Mittelerde-Universum und konnte einige Auszeichnungen für sich verbuchen.

50.000 Keys werden verlost

Die Ankündigung eines Nachfolgers war logischerweise also nur eine Frage der Zeit und mittlerweile wissen wir, dass noch in diesem Jahr mit Mittelerde: Schatten des Krieges der zweite Teil aus dem neu aufgebauten Story-Universum veröffentlicht wird. Da die Geschichte rund um den Waldläufer Talion fortgesetzt wird, wäre es höchstwahrscheinlich sinnvoll, wenn man den Vorgänger gespielt hat. Daher entschloss sich das Unternehmen Nvidia zu einem netten Gewinnspiel und verlost insgesamt 50.000 Keys der Game of the Year-Edition von Mittelerde: Mordors Schatten an die Besitzer von GeForce-Karten.

Dafür muss nicht mal besonders viel getan werden, denn laut den Gewinnspielbedingungen muss nur die aktuellste Version der GeForce-Experience vor dem 25. September installiert sein. Alle ausgelosten Gewinner erhalten daraufhin eine In-App-Benachrichtigung, dass sie für einen der begehrten Codes ausgewählt wurden. Bei dem Key handelt es sich - wie bereits erwähnt - um die Game of the Year-Edition, die alle Inhalte bietet und sich auf der Plattform Steam einlösen lässt.

Wer also noch Interesse an dem Spiel hat, sollte sich schnellstmöglich die GeForce Experience installieren, bzw. einen Blick auf diese werfen, wenn sie bereits vorhanden ist. Wir wünschen jedenfalls viel Glück und hoffen, dass ihr das Spiel - falls noch nicht geschehen - endlich erleben könnt.

Weiter geht es mit Mittelerde: Schatten des Krieges am 10. Oktober, wenn der Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wird.

Infos zu Mittelerde: Mordors Schatten

