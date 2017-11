Minecraft - YouTuber-Projekt VARO fällt in diesem Jahr aus - kein #VARO5?

Der YouTuber GermanLetsPlay hat das beliebte Minecraft-Projekt VARO für dieses Jahr gecancelt. Er gibt unter anderem die Stagnation des PvP-Systems in Minecraft als Begründung an.

Viele Fans aus der deutschen Minecraft-Community warteten gespannt auf die Ankündigung von #VARO5. Die Spieler und Zuschauer gingen wie gewohnt von neuen Infos zur Winterzeit aus. Entsprechende Informationen liegen mittlerweile vor. Allerdings hat sich die deutsche YouTube-Community sicher etwas anderes vorgestellt.

Das beliebte Minecraft-Projekt VARO, das bereits in den vorangegangen Jahren für hohe Einschaltquoten auf etwaigen YouTube-Kanälen sorgte, wird in diesem Jahr nämlich nicht stattfinden.

Kein VARO in diesem Jahr

Der YouTuber GermanLetsPlay hat dies kurzerhand über seinen Twitter-Account preisgegeben. Er gibt zu verstehen, dass Minecraft #VARO in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Er hat auch ein paar Gründe für den Ausfall an. Zum einen liegen scheinbar rechtliche Probleme vor, auf die er nicht weiter eingeht und zum anderen gäbe es seines Erachtens nach keine nennenswerte Weiterentwicklung in Hinsicht auf das PvP-System von Minecraft.

Ob ein #VARO5 im nächsten Jahr stattfinden wird, ist bis dato unklar. Auch liegen keine direkten Informationen zur juristischen Komponente vor. Möglicherweise wird es diesbezüglich noch Infos geben. Wenigstens hat sich die Frage vorerst beantwortet, wann das Projekt in diesem Jahr stattfinden wird - nämlich gar nicht.

Deutsches PUBG-Turnier

Abseits der Minecraft-Welt schlagen sich momentan in regelmäßigen Abständen deutsche Streamer und YouTuber von PUBG in einem Livestream-Event namens #BAAL die digitalen Köpfe ein. Im Monatsrhythmus dürfen wir hier in den Genuss eines spannenden Contests mit eigenen Regeln kommen. Alle Infos zu Battlegrounds Allstars erfahrt ihr hier:

Seitenauswahl

Infos zu Minecraft

Minecraft - Kommt heute auch für den New Nintendo 3DS Das Klötzchenbauspiel Minecraft wird heute auch für den New Nintendo 3DS veröffentlicht werden. Der Titel wird vorerst nur digital erhältlich sein - eine Retail-Version soll zu einem bisher ...