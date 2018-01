Minecraft - Verbucht über 74 Millionen User in einem Monat: Neuer Rekord

Minecraft bricht den Rekord für aktive Nutzerzahlen innerhalb eines Monats. Zudem dürfen sich die Spieler bald über das Aquatic-Update freuen. Switch-User erhalten in Kürze Zugriff auf den Marktplatz.

Der Sandbox-Survival-Titel Minecraft aus dem Hause Mojang erfreut sich reger Beliebtheit und das schon seit vielen Jahren. Die Erfolgsreise geht weiter. Erst kürzlich, im Dezember 2017, konnte der Titel satte 74 Millionen Spieler vorweisen - aktive Spieler in einem Monat, wohlbemerkt!

Das hat Helen Chiang, Head of Minecraft, aus dem Hause Microsoft kürzlich in einem Interview verlauten lassen. Hierbei handelt es sich um einen neuen Rekord. Insgesamt verfügen bereits über 144 Millonen User über eine Version für die PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, PS Vita, Nintendo 3DS oder den PC. Ebenfalls inbegriffen sind hier die Verkäufe für die Mobile-Sparte, also für alle iOS- und Android-Geräte.

Updates für diverse Plattformen

Zudem sei das Update Aquatic geplant, das sich auf die Ozeane in Minecraft fokussiert. Beispielsweise werden hier Schildkröten und Delphine integriert. Die Switch-User hingegen dürfen sich im Rahmen des Bedrock-Updates über einen Marktplatz freuen, der Texturen, Minispiele und Skins bereithält. Zu der neuen Grafik-Engine, die jede Version betrifft, hat sie bisher noch nichts verraten. Ein Release-Termin diesbezüglich ist also noch unklar.

Erst kürzlich berichteten wir über die aufkommende Küstlerthematik, die sich rund um Minecraft entwickelt. Einige nutzen den Sandbox-Survival-Titel nämlich, um daraus ganz spezielle Gemälde zu erschaffen:

