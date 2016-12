Wenn man mal eben eine Idee und über 80 Stunden Zeit hat, kommt sowas dabei heraus. Ein Spieler hat in Minecraft eine beeindruckende Szenerie gebaut, die jetzt die Runde durchs Internet macht.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und sicher hat jeder bereits alle Geschenke besorgt, das Haus geschmückt und die Plätzchen sind ebenfalls gebacken und in Dosen gelagert. Doch was macht man jetzt die restliche Zeit, bis es endlich Heiligabend ist? Wie wäre es mit einem Kunstwerk in Minecraft? Dauert auch nur knapp über 80 Stunden.

Ungefähr diesen Gedankengang hatte der User gmoff01, als er sich an ein Projekt in Minecraft saß, welches heute von unzähligen Spielern bestaunt wird. Eine gigantische Hand ragt aus dem Boden und umfasst einen kleinen Turm, in ihrer Mitte. Der künstlerische Aspekt ist hier größer als die eigentliche Schönheit einer Hand - doch wie hat er das gemacht? Einfach drauflos bauen hätte zu einem anderen Ergebnis geführt.

Mit einer Blaupause hat er die 3D-Hand in seine Welt eingefügt, was allerdings nicht bedeutet, dass es keine Arbeit war. Die Hand wurde nämlich nicht einfach kopiert und eingesetzt, sondern tatsächlich Block für Block von Hand gebaut. Dabei wurde gmoff01 genau angezeigt, wie er die nächste Schicht platzieren muss, damit es funktioniert. Stolze 80 Stunden hat es gebraucht, bis er uns das Ergebnis in einem Video präsentieren konnte.

Seitenauswahl

Infos zu Minecraft

Minecraft - Education Edition ab sofort verfügbar Spielend lernen - das erhofft sich Mojang von ihrem Spiel Minecraft Education Edition. Die spezielle Version des Hauptspiels ist ab sofort in über 50 Ländern für alle Schüler und Lehrer ...