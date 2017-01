Minecraft - In Schweden als Schulfach beliebt

In Schweden erfreuen sich zahlreiche Schüler über Minecraft als Schulfach. Der Sandbox-Titel wird von einigen Spiel für kreative, lehrreiche und vor allem förderliche Dinge genutzt und kommt bei den Kleinen besonders gut an, während sich die Eltern gar nicht begeistert zeigen.

Das Schulfach Minecraft hätten auch in Deutschland sicherlich sehr viele Leute, in einer schwedischen Schule in Stockholm findet dies aber bereits seit einiger Zeit Anklang. Dort stehen auf dem Lehrplan nicht nur Mathe, Englisch und Physik, sondern auch Minecraft. Mit rund 180 Schülern finden die Lehrstunden mit dem Mojang-Titel statt.

Durchaus motivierend ist vor allem der Schul-Wettbewerb "Future City", in der die gesamte Klasse Vorschläge zu Bauten in Minecraft einreichen kann. Doch das Schulfach trifft nicht bei allen Parteien auf Begeisterung, denn so haben bereits einige Eltern die Räumlichkeiten der Klassenlehrer aufgesucht. Die Schule hält dennoch fest an ihrem neuen Lehrfach.

Schüler sind durchaus erfreut über diese Entwicklung und finden es umso schöner mit Minecraft bessere Noten im Unterricht einholen zu können. Auch das Lernen, so die Teilnehmer des Lehrfaches, sei deutlich angenehmer.

Eine Frage an euch: Wer würde sich Minecraft als Schulfach wünschen?

Diese Minecraft-News erschien ursprünglich 2013 und soll zeigen, wie sehr sich das Thema mittlerweile entwickelt hat.

