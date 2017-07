Minecraft - Pokémon-Mod Pixelmon gezwungenermaßen eingestellt

Die beliebte Minecraft-Mod Pixelmon schließt nun auf Verlangen der Pokémon Company ihre Pforten. Eine Überraschung ist dies nicht, trotzdem ist die Trauer bei den Fans groß.

Mods sind eine wunderbare Möglichkeit, neuen Content und somit frischen Wind in die verschiedensten Titel zu bringen. Im Minecraft-Universum war bisher die Mod Pixelmon besonders beliebt, kombinierte sie das Klötzchenspiel doch mit allerlei Pokémon – genauer gesagt mit genau 523.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn Pixelmon musste nun auf Verlangen der Pokémon Company eingestellt werden, wie das Team, das seit 2012 an Pixelmon werkelte, kürzlich bekanntgab: „Traurigerweise müssen wir ankündigen, dass die Entwicklung von Pixelmon endet. Wir hatten eine großartige Zeit während wir diese Mod und diese wundervolle Community erschaffen haben, aber nach einer Aufforderung der Pokémon Company werden wir unsere Pforten schließen.“

Das war es mit der beliebten Mod

Pixelmon hatte es bisher möglich gemacht, Pokémon in Minecraft zu fangen und zu trainieren, Pokébälle zu craften und sich mit anderen Trainern zu messen. Die große Detailverliebtheit samt eigener Vertonung machte die Mod zu einem so beliebten Projekt, dass die Macher entsprechender Videos mehrere Millionen Aufrufe verzeichnen konnten.

Eine wirkliche Überraschung ist das Vorgehen allerdings nicht, ist besonders Nintendo ja dafür bekannt, seine Marken schützen zu wollen. Auch das Team hinter Pixelmon habe damit gerechnet, dass so etwas irgendwann passiere, so Administrator Isi gegenüber Kotaku, besonders jetzt, da sich ein Pokémon-Spiel für die Switch in Entwicklung befinde.

Schade ist es natürlich trotzdem, besonders, weil Pixelmon gerade den Schritt aus der Beta-Phase geschafft hatte und zu einer der beliebtesten Minecraft-Mods gehörte. Die Reaktion der Spieler schwankt derzeit zwischen Trauer, Verärgerung und Verständnis, dass die Pokémon Company die eigene Marke schützen will.

