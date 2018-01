Minecraft - Notch arbeitet an ähnlichem Spiel

Auf Twitter zeigte Minecraft-Erfinder Notch ein neues Projekt, das stark an sein wohl berühmtestes Spiel erinnert. Es handle sich aber nicht um ein potenzielles Minecraft 2.

Bislang sind nichts anders als einige Screenshots, Engine-Eindrücke und Videos zu sehen. Zu entdecken sind Voxel-Welten, die sich bis in die Ferne strecken und teils auch zufällige Elementen erzeugen.

Das Spiel ist in Javascript programiert und basiert auf WebGL2, lässt sich somit also auch im Browser spielen. Selbst physikalische Berechnungen werden mit der Grafikkarte getätigt.

Das Projekt wird aktuell Voxels_WebGL2 genannt und der Grundbaustein ist die Core-Engine. Notch wisse noch nicht, ob aus seinem kleinen Experiment ein tatsächliches Spiel wird.

Minecraft Microsoft äußert sich zu Minecraft 2

Just walking over to that mountain. pic.twitter.com/bILKxZAl1X